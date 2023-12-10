Відповідну інформацію журналістам повідомив неназваний ізраїльський чиновник. На початку листопада ЗМІ писали, мовляв, лідер ХАМАС перебуває у своєму бункері, який оточили ізраїльські військові.
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Де перебуває лідер бойовиків ХАМАС
Сінвар втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття",
– заявив чиновник.
Він пояснив, що публікація більш точних даних про транспортний засіб заборонена. Ізраїльська сторона вважає, що лідер бойовиків Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі. Зокрема, він сидить в одному з тунелів, який пролягає під містом.
Останні новини про війну між ХАМАС та Ізраїлем
- Збройні сили Ізраїлю продовжують операцію "Сталеві мечі" проти бойовиків ХАМАС. Між сторонами було декілька днів припинення вогню для повернення заручників.
- Вже на початку грудня ЦАХАЛ заявив, що увійшов на південь Гази. Одне із завдань цієї операції – виявити місця, в яких бойовики тримають ізраїльських заручників. Ізраїльській армії вже вдалося взяти під контроль тунелі, в яких перебувають командири ХАМАС. Армія оборони Ізраїлю також займається знищенням підземної інфраструктури палестинських терористів по всій території Сектора Гази.
- Ізраїльська армія повідомила 9 грудня, що багато членів угруповання ХАМАС здалися у полон Ізраїлю. Вони передали ЦАХАЛ свою зброю та спорядження.