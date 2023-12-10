Відповідну інформацію журналістам повідомив неназваний ізраїльський чиновник. На початку листопада ЗМІ писали, мовляв, лідер ХАМАС перебуває у своєму бункері, який оточили ізраїльські військові.

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Де перебуває лідер бойовиків ХАМАС

Сінвар втік з міста Газа і попрямував до Хан-Юніса на півдні анклаву на машині, яка забезпечувала "гуманітарне прикриття",

– заявив чиновник.

Він пояснив, що публікація більш точних даних про транспортний засіб заборонена. Ізраїльська сторона вважає, що лідер бойовиків Сінвар все ще перебуває в Хан-Юнісі. Зокрема, він сидить в одному з тунелів, який пролягає під містом.

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