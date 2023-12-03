Первоначально ЦАХАЛ не подтверждал сообщения о наступлении Армии обороны Израиля на юге Сектора Газа. Однако позже израильские военные заявили о начале наземной военной операции в этом районе.
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Что говорит Израиль
Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герцы Халеви заявил, что 3 декабря Армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальонов, командиров рот и многих боевиков ХАМАС.
А вчера утром мы начали то же на юге Сектора Газа. Это будет не менее мощная операция, чем операции в северной части Газы. Она принесет не меньшие результаты,
– заметил он.
По его словам, на севере сейчас продолжаются боевые действия за "углубление достижений". Халеви добавил, что ЦАХАЛ распространил наступление на все районы Сектора Газа и нанес более 10 000 ударов.
Одна из задач этой операции состоит в обнаружении мест, в которых боевики удерживают израильских заложников. Бойцы ЦАХАЛ заявили, что им удалось взять под контроль туннели, в которых находятся командиры ХАМАС. Армия обороны Израиля также занимается уничтожением подземной инфраструктуры палестинских террористов по всей территории Сектора Газа.
Что происходит на Ближнем Востоке
- Напомним, в первый день зимы Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в Секторе Газа. ЦАХАЛ объяснил это нарушением соглашения о прекращении огня со стороны палестинских боевиков.
- К вечеру 1 декабря израильская авиация нанесла удары по инфраструктуре ХАМАС. После этого в районе Хан-Юнис (второго по размеру города в анклаве) начались масштабные наземные бои.
- Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в отставке Марк Бабот в беседе с 24 Каналом заявил, что во время перемирия ХАМАС подвез в свои подземные бункеры еду, воду и топливо. Он предположил, что палестинские боевики получили возможность восстановить свои силы и перевооружиться.