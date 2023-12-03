Также боевики ХАМАС, вероятно, получили возможность восстановить свои силы и перевооружиться. Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в отставке Марк Бабот высказал мнение 24 Каналу о том, что Израиль сознательно пошел на перемирие и заплатил за него высокую цену.

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Сколько могут продолжаться боевые действия

Перемирие, продолжавшееся 8 дней, не очень помогло ХАМАС, потому что за месяц ведения боевых действий у него были серьезно нарушены все цепочки командования и логистики. Также за это время было ликвидировано множество полевых командиров ХАМАС.

В то же время, боевики сумели подвезти питание, воду, топливо. С точки зрения логистики они в своих подземных бункерах обеспечены, и это не очень хорошо для Израиля.

Израильские военные осознавали, что шли в эту ловушку (перемирие – 24 Канал) с открытыми глазами. Для них самое главное – это люди, и потому Израиль заплатил дорогую цену в военном смысле, но получил живым часть заложников,

– подчеркнул подполковник Генштаба Армии обороны Израиля в отставке.

Успел ли ХАМАС восстановить свои вилы за время перемирия: смотрите видео

ХАМАС первым прервал перемирие по своей инициативе, начав обстреливать израильские города. После этого Израиль объявил о прекращении перемирия со своей стороны.

"Активная фаза боевых действий сначала на севере Сектора Газа, а затем на юге продлится до 3 месяцев. В ближайшие месяцы нужно надеяться, что ликвидация батальонных группировок и укрепленных районов ХАМАС будет закончена. После активной фазы ведения боев между Израилем и ХАМАС будет продолжаться зачистка Сектора Газа от террористов", – отметил Марк Бабот.

Обратите внимание! Самые мощные свои силы ХАМАС сосредоточил в нескольких районах Сектора Газа, которые Израилю придется зачистить. На юге Сектора Газа осталось несколько укрепленных баз палестинских террористов. Самыми мощными из них являются подразделения в лагере беженцев "Джебалия" в центре Газы и в районе Саджаия – на востоке анклава, недалеко от границы с Израилем. На юге сектора Газа есть три города, вокруг которых построены укрепленные районы. Самый защищенный из них в городе Ханьюнес. В нем предположительно расположен штаб руководства ХАМАС.

Война между ХАМАС и Израилем: важное