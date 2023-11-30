Как отмечают в издании, в результате теракта, ответственность за который взяли на себя ХАМАС, погибли трое израильтян. Известно, что еще шесть человек получили ранения утром 30 ноября.

Читайте также Вышли из авто и начали стрелять: в Иерусалиме неизвестные убили двух человек

В ХАМАС своих боевиков назвали "мучениками"

Террористическая группировка в своем заявлении приветствует двух нападающих. Речь идет о братьях Мураде (38 лет) и Ибрагиме (30 лет) Немеров. Они с района Восточного Иерусалима Сур-Бахер. Боевики называют их в заявлении "мучениками, ведущими джихад".

В результате нападения погибли трое израильтян: 24-летняя Ливия Дикман, 73-летняя Элимех Вассерман – судья рабинского суда Ашдода, и Ханна Иферган, которой было почти 60. Известно, что двое нападавших вышли из автомобиля около 07:40. Они открыли огонь по людям, стоявшим на автобусной остановке.

В полиции сообщили, что двое солдат, которые не были при исполнении служебных обязанностей, а также находившийся в том районе вооруженный гражданский, открыли огонь в ответ. Им удалось ликвидировать этих двух террористов.

Что известно о братьях

Данные службы безопасности Шин Бет свидетельствуют о том, что нападавшие входили в ХАМАС. Ранее их арестовали за террористическую деятельность.

Так, Мурад сидел за решеткой с 2010 по 2020 годы. Его отправили в тюрьму из-за планирования терактов под руководством террористических элементов в Секторе Газа. А вот Ибрагима заключили в 2014 году. Причина: нераскрытая террористическая деятельность.

Заметим, что ХАМАС в заявлении об ответственности за нападение добавляет, что совершили его в ответ на войну Израиля против террористической группировки в Секторе Газа и вчерашнее убийства двоих детей в Дженни на западном берегу реки Иордан.

Речь идет об Адаме аль-Гуле (8 лет) и Базеле Абу аль-Вафе (15 лет). Израильские силы убили их вместе с двумя старшими командирами террористов. В ХАМАС отметили, что 15-летний аль-Вафа был одним из членов террористической организации.

Кроме того, в ХАМАС призывают к "эскалации сопротивления". Также заявляют, что "герои нашего народа мобилизуются, чтобы отомстить за кровь мучеников".