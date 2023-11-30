30 ноября около 7:40 двое террористов вышли из автомобиля и открыли огонь по людям на въезде в Иерусалим. Полиция ликвидировала обоих нападавших.

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Теракт в Иерусалиме

Сначала израильские СМИ сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек, а еще 8 получили ранения, пятеро среди них находились в критическом состоянии. Погибшей оказалась 24-летняя девушка.

Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло. В больнице умер 70-летний израильтянин.

Личности нападавших, расстрелявших людей на автобусной остановке на Вейцман-роуд, не называют, но некоторые израильские медиа добавляют, что они из Восточного Иерусалима.

Военный корреспондент опубликовал кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как террористы открывают огонь по мирным жителям на автобусной остановке. Также камера зафиксировала момент, как два солдата, которые были не на службе, а также вооруженный гражданский стреляют в террористов.

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Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, комментируя утренний теракт, заявил, что Израиль "ведет войну на всех фронтах".

Ужасная атака в Иерусалиме напоминает нам, что наши враги – не только нацисты в Газе. Мы будем преследовать и уничтожать их, с Божьей помощью, повсюду,

– написал Смотрич в "Х".

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В США отреагировали

В США уже прокомментировали смертельный инцидент. Так, посол Соединенных штатов в Израиле Джек Лью осудил "отвратительный теракт" в Иерусалиме, назвав его "жестоким".

"Мои мысли с семьями жертв, и я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим", – написал он в соцсети "Х".

Израиль до сих пор находится в кровопролитном конфликте с ХАМАС