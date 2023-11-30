Женщин назвали российско-израильскими заложницами. Через КПП Рафах их переправили в Египет, а оттуда – в Израиль.

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В ЦАХАЛ уже прокомментировали новость.

После того, как они пройдут первичный медицинский осмотр состояния их здоровья, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦАХАЛ отметили, что уже в ближайшее время ХАМАС может освободить еще 10 заложников. Всего ХАМАС удерживает более 150 израильских заложников.

ХАМАС нарушил режим прекращения огня

ХАМАС 28 ноября нарушил режим прекращения огня с Израилем. В ЦАХАЛ сообщили, что тогда палестинские боевики напали на северную территорию Сектора Газа. В результате инцидента пострадали несколько израильских военных. Данных о погибших, к счастью, не было.

Кроме того, на севере Сектора Газа сдетонировали три взрывных устройства. В то же время освобождение заложников продолжалось. Того же 28 удалось вернуть в безопасность 5 группу.