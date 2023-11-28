Освобожденные люди более 53 дней находились в плену в Секторе Газа. Их передали представителям Красного Креста в Египте.

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Очередная группа израильских заложников вернется домой

Журналисты отметили, что ожидается, что уже 29 ноября будут освобождены еще 10 заложников, и всего к вечеру 28 ноября будут возвращены 20 заложников. В WSJ отметили, что соглашение выполняется уже пятый день подряд, несмотря на заявления сторон о нарушении перемирия.

По данным газеты, официальные лица Египта и Катара объявили, что участники переговоров активно призывают обе стороны продлить текущую паузу.

Кроме того, в издании The Times of Israel отметили, что временное перемирие между Израилем и ХАМАС было продлено на два дня "для того, чтобы доставить дополнительную помощь в Сектор Газа и освободить как можно больше заложников и пленных".

Информацию о продлении режима прекращения огня подтвердили в США и Катаре.

В то же время представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что продолжение временного прекращения огня все еще не приняли окончательно.

ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия ХАМАС