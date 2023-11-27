Временное перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Об этом в соцсети X (ранее Твиттер) сообщил представитель министерства иностранных дел Катара.

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Что даст временное перемирие между ХАМАС и Израилем

Перемирие между сторонами означает, что по меньшей мере еще 20 израильских заложников будут освобождены в течение вторника и среды. При этом Израиль будет ежедневно освобождать по 30 палестинских заключенных.

Следует отметить, что подтверждения Израиля о продлении перемирия еще нет. Однако ХАМАС уже опубликовали соответствующее заявление. Также перемирие официально подтвердили в Белом доме.

Что известно о перемирии между ХАМАС и Израилем