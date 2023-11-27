Временное перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня. Об этом в соцсети X (ранее Твиттер) сообщил представитель министерства иностранных дел Катара.
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Что даст временное перемирие между ХАМАС и Израилем
Перемирие между сторонами означает, что по меньшей мере еще 20 израильских заложников будут освобождены в течение вторника и среды. При этом Израиль будет ежедневно освобождать по 30 палестинских заключенных.
Следует отметить, что подтверждения Израиля о продлении перемирия еще нет. Однако ХАМАС уже опубликовали соответствующее заявление. Также перемирие официально подтвердили в Белом доме.
Что известно о перемирии между ХАМАС и Израилем
- 24 ноября в Секторе Газа официально начался режим прекращения огня. При посредничестве Катара Израиль и ХАМАС договорились о том, что боевики освободят 50 заложников, похищенных 7 октября. Большинство из них – женщины и несовершеннолетние.
- Израиль со своей стороны обязался освободить из тюрьмы 150 палестинских заключенных, среди которых также есть женщины и несовершеннолетние до 18 лет.
- Кроме этого, по договоренности при прекращении огня в Сектор Газа беспрепятственно завозят гуманитарную помощь гражданским. Сейчас ежедневно в Газу доставляют около 130 тысяч литров дизтоплива, четыре грузовика с газом и 200 фур с гуманитаркой.
- Но в Израиле сразу же предупредили, что перемирие временное. В частности, в первый же день Армия обороны Израиля распространяла листовки с просьбой не возвращаться в северные районы до прекращения боевых действий.