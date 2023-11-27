Один из сценариев развития событий – превращение Сектора Газа в анклав с неконтролируемой территорией, с разбитыми городами и разрушенной инфраструктурой. Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что в этом регионе может быть создано управление вроде того, что существует на Западном берегу реки Иордан.

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Стену придется усиливать

Израиль, по предположению политолога, сможет достаточно жестко влиять на ситуацию в Секторе Газа. Фактически будет создана серая зона, и Израиль будет пытаться отодвинуть ее немного дальше.

Однако есть проблема. Если Израиль согласится на превращение Сектора Газа в серую зону, то он начнет усиливать стену, которая уже и так существует на границе. Вопрос в том, ограничится ли Израиль одной стеной, или прибегнет ли к политике "колонизации" части этих территорий, как было раньше,

– отметил Рейтерович.

Часть территории Сектора Газа находилась под полным контролем Израиля, на которой были созданы поселения, в том числе кибуцы. Однако по результатам договоренностей Израиль в 2005 году покинул эти территории и передал их палестинцам.

Теперь у властей Израиля в случае создания в Секторе Газа серой зоны будет постоянный "соблазн" начать ползучую, непубличную "колонизацию" этой территории.

Придется создавать полувоенные поселения из людей, которые согласятся ехать в Сектор Газа, понимая, что там они будут жить под постоянной угрозой обстрелов и нападений. Однако в Израиле есть значительная часть людей, которые готовы на это пойти,

– подчеркнул политолог.

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В то же время рассматривать вариант, что палестинцы выедут из Сектора Газа, не стоит, потому что он нереальный. Их не впустят другие страны, ведь Египет, Иордания и другие государства Ближневосточного региона не захотят иметь проблемы, тем более если ХАМАС будет разбит в Секторе Газа.

"Поэтому в этом регионе, вероятно, будет создана зона с усилением влияния Израиля. Однако конфликт будет продолжен – на другом уровне", – предположил Игорь Рейтерович.

Западный берег реки Иордан Это часть так называемой Это часть так называемой Палестинской автономии , которая вместе с Восточным Иерусалимом формально стала территорией государства Израиль в результате шестидневной войны 1967 года. Площадь территории Западного берега составляет 5,6 тысячи квадратных километров, на которых проживают примерно 3 миллиона палестинцев. Руководство в регионе осуществляет Палестинская администрация и глава Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) – Махмуд Аббас. ФАТХ в отличие от ХАМАС придерживается менее радикальных взглядов на восстановление палестинской государственности.

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