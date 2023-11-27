Один зі сценаріїв розвитку подій – перетворення Сектора Гази на анклав з неконтрольованою територією, з розбитими містами та зруйнованою інфраструктурою. Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що у цьому регіоні може бути створене управління на кшталт того, що існує на західному березі річки Йордан.
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Мур доведеться посилювати
Ізраїль, за припущенням політолога, зможе достатньо жорстко впливати на ситуацію в Секторі Гази. Фактично буде створена сіра зона, й Ізраїль буде намагатися відсунути її трохи далі.
Проте є проблема. Якщо Ізраїль погодиться на перетворення Сектора Гази на сіру зону, то він почне посилювати мур, який вже й так існує на кордоні. Питання в тому, чи обмежиться Ізраїль одним муром, чи вдасться до політики "колонізації" частини цих територій, як було раніше,
– зазначив Рейтерович.
Частина території Сектору Гази перебувала під повним контролем Ізраїлю, на якій були створенні поселення, зокрема кібуци. Проте за результатами домовленостей Ізраїль у 2005 році залишив ці території та передав їх палестинцям.
Тепер у влади Ізраїля у випадку створення в Секторі Гази сірої зони буде постійна "спокуса" розпочати повзучу, не публічну "колонізацію" цієї території.
Доведеться створювати напіввійськові поселення з людей, які зголосяться їхати в Сектор Гази, розуміючи, що житимуть там під постійною загрозою обстрілів та нападів. Однак в Ізраїлі є значна частина людей, які готові на це піти,
– підкреслив політолог.
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Водночас розглядати варіант, що палестинці виїдуть з Сектора Гази, не варто, тому що він є нереальним. Їх не впустять інші країни, оскільки Єгипет, Йорданія та інші держави Близькосхідного регіону не захочуть мати проблеми, тим більш, якщо ХАМАС буде розбитий в Секторі Гази.
"Тому в цьому регіоні ймовірно буде створена зона з посиленням впливу Ізраїля. Проте конфлікт буде продовжено – на іншому рівні", – припустив Ігор Рейтерович.
Західний берег річки ЙорданЦе частина так званої Палестинської автономії, яка разом зі Східним Єрусалимом стала формально територією держави Ізраїль внаслідок шестиденної війни 1967 року. Площа території Західного берега складає 5,6 тисячі квадратних кілометрів, на яких проживають приблизно 3 мільйони палестинців. Керівництво в регіоні здійснює Палестинська адміністрація та глава Руху за національне визволення Палестини (ФАТХ) – Махмуд Аббаса. ФАТХ на відміну від ХАМАС дотримується менш радикальних поглядів щодо відновлення палестинської державності.
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- Внаслідок довготривалих домовленостей 24 листопада розпочалося тимчасове перемир'я між ХАМАС, який погодився передати 50 заручників, захоплених 7 жовтня, та Ізраїлем – з його боку є згода передати 150 палестинських ув'язнених.
- Вже 24 листопада ХАМАС передав 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземців. Проте 25 листопада він звинуватив Ізраїль у невиконанні угоди та затримав звільнення наступної групи заручників. У відповідь Ізраїль заявив, що готовий відновити бойові дії в Секторі Гази. Ввечері ХАМАС передав 13 ізраїльських та 7 іноземних заручників.
- Також 26 листопада ХАМАС відпустив третю групу заручників – 14 ізраїльтян та 3 іноземних громадян.