Тимчасове перемир'я у Секторі Гази продовжили ще на 2 дні. Про це у соцмережі X (раніше Твітер) повідомив представник міністерства закордонних справ Катару.

Дивіться також Сіра зона: чи залишиться вплив Ізраїлю у Секторі Гази після закінчення бойових дій

Що дасть тимчасове перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем

Перемир'я між сторонами означає, що щонайменше ще 20 ізраїльських заручників буде звільнено впродовж вівторка та середи. При цьому Ізраїль щодня звільнятиме по 30 палестинських ув'язнених.

Варто зауважити, що підтвердження Ізраїлю щодо продовження перемир'я ще немає. Однак ХАМАС вже опублікували відповідну заяву. Також перемир'я офіційно підтвердили у Білому домі.

Що відомо про перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем