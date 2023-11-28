В результате несколько израильских военных получили легкие ранения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что это первое серьезное нарушение режима тишины с начала перемирия.
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ХАМАС нарушил перемирие с Израилем
Армия обороны Израиля сообщила, что три взрывных устройства сдетонировали на севере Сектора Газа. Эти инциденты, произошедшие в двух разных районах, в ЦАХАЛ считают явным нарушением соглашения о прекращении огня.
Кроме того, израильские военные подчеркивают, что во время одной из атак военнослужащих обстреляли, в результате чего те ответили ответным огнем.
В обоих случаях силы ЦАХАЛ находились в пределах согласованных линий прекращения огня,
– отметили в Армии обороны Израиля.
В то же время представитель военного крыла ХАМАС заявил, что его бойцы отвечали на "явное нарушение" режима прекращения огня со стороны ЦАХАЛ на севере Сектора Газа, которое привело к стрельбе. Он также отметил, что ХАМАС "отдан перемирию до тех пор, пока его соблюдает противник".
Между Израилем и ХАМАС действовало перемирие
- Между ЦАХАЛ и ХАМАС 24 ноября начало действовать четырехдневное перемирие, которого удалось достичь при посредничестве Катара. В конце концов, стороны согласились обменяться израильскими заложниками и палестинскими заключенными.
- После успешных обменов 27 ноября стало известно, что стороны договорились продолжить режим прекращения огня еще на два дня. Это означает, что будут освобождены не менее 20 израильских заложников и 30 палестинских заключенных.
- В тот же день ХАМАС уволил очередную группу израильских заложников. Там было 11 человек, среди которых были женщины и маленькие дети, в том числе близнецы в возрасте трех лет: Эмма и Юли.
- Они уже находятся на территории Израиля, а медики проверяют состояние их здоровья. В то же время ЦАХАЛ тоже уволил десятки палестинцев.