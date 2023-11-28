Внаслідок цього кілька ізраїльських військових зазнали легких поранень. У ЦАХАЛ наголосили, що це перше серйозне порушення "режиму тиші" з початку перемир'я.
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ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що три вибухові пристрої здетонували на півночі Сектора Газа. Ці інциденти, що відбулися у двох різних районах, у ЦАХАЛ вважають явним порушенням угоди про припинення вогню.
Крім того, ізраїльські військові наголошують, що під час однієї з атак військовослужбовців обстріляли, в результаті чого ті відповіли вогнем у відповідь.
В обох випадках сили ЦАХАЛ перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню,
– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.
Водночас речник військового крила ХАМАС заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛ на півночі Сектору Гази, яке призвело до стрілянини. Він також зазначив, що ХАМАС "відданий перемир'ю доти, доки його дотримується противник".
Між Ізраїлем і ХАМАС діяло перемир'я
- Між ЦАХАЛ і ХАМАС 24 листопада почало діяти чотириденне перемир'я, якого вдалося досягти за посередництва Катару. Зрештою сторони погодилися обмінятися ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями.
- Після успішних обмінів 27 листопада стало відомо, що сторони домовилися продовжити режим припинення вогню іще на два дні. Це означає, що буде звільнено щонайменше 20 ізраїльських заручників і 30 палестинських ув'язнених.
- Того ж дня ХАМАС звільнив чергову групу ізраїльських заручників. Там було 11 людей, серед яких були жінки та маленькі діти, зокрема близнючки у віці трьох років: Емма та Юлі.
- Вони вже перебувають на території Ізраїлю, а медики наразі перевіряють стан їхнього здоров'я. Водночас ЦАХАЛ теж звільнив десятки палестинців.