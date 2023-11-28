Внаслідок цього кілька ізраїльських військових зазнали легких поранень. У ЦАХАЛ наголосили, що це перше серйозне порушення "режиму тиші" з початку перемир'я.

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ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що три вибухові пристрої здетонували на півночі Сектора Газа. Ці інциденти, що відбулися у двох різних районах, у ЦАХАЛ вважають явним порушенням угоди про припинення вогню.

Крім того, ізраїльські військові наголошують, що під час однієї з атак військовослужбовців обстріляли, в результаті чого ті відповіли вогнем у відповідь.

В обох випадках сили ЦАХАЛ перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню,

– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

Водночас речник військового крила ХАМАС заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛ на півночі Сектору Гази, яке призвело до стрілянини. Він також зазначив, що ХАМАС "відданий перемир'ю доти, доки його дотримується противник".

Між Ізраїлем і ХАМАС діяло перемир'я