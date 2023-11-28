Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Маск начал входить в политическую плоскость с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Этот процесс продолжается.

К теме Ужасные обстрелы, разрушенные города и тысячи жертв: хронология войны Израиля и ХАМАС в 2023 году

Маск собирается в большую политику

Как считает Клочок, Маск пытается быть причастным к различным важным ситуациям в мире, которые чувствительны для американского общества. Именно поэтому он отправился в Израиль. Республиканцы и демократы также на протяжении десятков лет последовательно поддерживают Израиль.

Сомневаюсь, что Маск будет баллотироваться на этих президентских выборах в 2024 году. Но это может произойти уже на следующих выборах,

– сказал Клочок.

Смотрите разговор с Валерием Клочком на ютубе 24 Канала

В этом случае грустно, что вопрос Украины все же менее важен для американского общества, чем Израиль. Хотя большинство республиканцев и демократы отдают себе отчет в важности помощи как Украине, так и Израилю. Но когда победа Украины станет ближе, Маск вполне может приехать в Киев.

Когда победа Украины приблизится, Маск начнет делать заявления в поддержку Украины. У победы – миллион родителей, у поражения – ни одного. Это все – циничный и прагматический расчет. Условно, как только ситуация с приглашением Украины в НАТО станет ясной... А это может произойти уже в следующем году. Тогда, вероятнее всего, Маск станет на сторону Украины и начнет рассказывать, что нужно помогать,

– сказал Клочок.

Обратите внимание! Недавно Маск поддержал антисемитское сообщение в соцсети Х. Автор обвинял представителей еврейской общины в "диалектической ненависти против белых людей".

Маск приехал в Израиль: коротко