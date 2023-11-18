Илон Маск оставил свой комментарий под антисемитским постом в Х. Он короткий, но достаточный, чтобы закенселить миллиардера.
Смотрите также Илон Маск спровоцировал новый обвал акций Tesla: в какой скандал попал миллиардер
Что написал Маск
Он выразил согласие со словами одного из пользователей Х, который написал, что "еврейские общины настаивали на ненависти к белым".
Это абсолютная правда,
– написал Маск.
В профиле мужчины, с которым согласен скандальный бизнесмен, указано, что он интересуется психологией и нейронауками. Но его лента полна языка ненависти, и соцсеть даже предупреждает о "чувствительном контенте".
Какова была реакция компаний
Бизнесмен оставил свой комментарий 15 ноября, а уже 17 ноября стало известно, что ряд мировых компаний не будут размещать свою рекламу в X.
Какие компании забирают рекламу из соцсети Х:
- Apple;
- IBM;
- Warner Bros;
- Paramount;
- Sony Pictures;
- Disney;
- Comcast/NBCUniversal;
- киностудия Lionsgate.
Исследователи задокументировали тревожный рост количества антисемитских и расистских публикаций в социальной сети после ее катастрофического приобретения,
– пишет The Guardian.
Сам Маск отмечал, что Disney и Apple являются одними из крупнейших рекламодателей в Х, так что их уход отразится на бизнесе, который и так переживает не лучшие времена.
К тому же некоторые компании отказались размещать рекламу в Х перед выходом новых фильмов. К примеру, Disney ушел из Х перед премьерой нового мультфильма Wish (она запланирована на 22 ноября), а Lionsgate должны выпустить в прокат приквел "Голодных игр".
Кто еще отреагировал на пост Маска
Скандального миллиардера осудил даже Белый дом. Там указали, что этот твит противоречит основным ценностям американцев, а "отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти" решительно осуждают.
Генеральный директор X Линда Яккарино написала, что дискриминация – это "гадко и неправильно", поэтому она должна прекратиться, но не назвала имя Маска.
Что говорит сам Маск после скандала
Он назвал отчет Media Matters мошеннической атакой и обещает подать "термоядерный иск". Бизнесмен убеждает: отчет "ввел в заблуждение рекламодателей".
X работает для защиты прав граждан на свободу слова. Но чтобы слово было действительно свободным, мы также должны иметь свободу видеть или слышать то, что некоторые люди могут считать нежелательным,
– говорит Маск.