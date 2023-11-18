Ілон Маск залишив свій коментар під антисемітським постом в Х. Він короткий, але достатній, щоб закенселити мільярдера.
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Що написав Маск
Він висловив згоду зі словами одного з користувачів Х, який написав, що "єврейські громади наполягали на ненависті до білих".
Це абсолютна правда,
– написав Маск.
У профілі чоловіка, з яким згоден скандальний бізнесмен, вказано, що він цікавиться психологією та нейронауками. Але його стрічка сповнена мови ненависті, і соцмережа навіть попереджає про "чутливий контент".
Якою була реакція компаній
Бізнесмен залишив свій коментар 15 листопада, а вже 17 листопада стало відомо, що низка світових компаній не будуть розміщувати свою рекламу в Х.
Які компанії забирають рекламу із соцмережі Х:
- Apple;
- IBM;
- Warner Bros;
- Paramount;
- Sony Pictures;
- Disney;
- Comcast / NBCUniversal;
- кіностудія Lionsgate.
Дослідники задокументували тривожне зростання кількості антисемітських і расистських публікацій у соціальній мережі після її катастрофічного придбання,
– пише The Guardian.
Сам Маск зазначав, що Disney і Apple є одними з найбільших рекламодавців у Х, тож їхній відхід позначиться на бізнесі, який і так переживає не найкращі часи.
До того ж деякі компанії відмовилися розміщувати рекламу в Х просто перед виходом нових фільмів. Наприклад, Disney пішов із Х перед прем'єрою нового мультфільму Wish (її заплановано на 22 листопада), а Lionsgate мають випустити в прокат приквел "Голодних ігор".
Хто ще відреагував на пост Маска
Скандального мільярдера засудив навіть Білий дім. Там указали, що цей твіт суперечить основним цінностям американців, а "огидну пропаганду антисемітської та расистської ненависті" рішуче засуджують.
Генеральний директор X Лінда Яккаріно написала, що дискримінація – це "гидко і неправильно", тож вона має припинитися, але не назвала ім'я Маска.
Що говорить сам Маск після скандалу
Він назвав звіт Media Matters шахрайською атакою і обіцяє подати "термоядерний позов". Бізнесмен переконує: звіт "ввів в оману рекламодавців".
X працює для захисту права громадян на свободу слова. Але щоб слово було справді вільним, ми також повинні мати свободу бачити або чути те, що деякі люди можуть вважати небажаним,
– каже Маск.