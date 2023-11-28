Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Маск почав входити в політичну площину з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Цей процес триває.

До теми Жахливі обстріли, зруйновані міста і тисячі жертв: хронологія війни Ізраїлю і ХАМАС у 2023 році

Маск збирається у велику політику

Як вважає Клочок, Маск намагається бути причетним до різних важливих ситуацій у світі, які є чутливими для американського суспільства. Саме тому він поїхав до Ізраїлю. Республіканці та демократи також упродовж десятків років послідовно підтримують Ізраїль.

Маю сумніви, що Маск буде балотуватися на цих президентських виборах у 2024 році. Але це може статися вже на наступних виборах,

– сказав Клочок.

Дивіться розмову з Валерієм Клочком на ютубі 24 Каналу

У цьому випадку сумно, що питання України є все ж таки менш важливим для американського суспільства, ніж Ізраїль. Хоча більшість республіканців та демократи усвідомлюють важливість допомоги як Україні, так і Ізраїлю. Але, коли перемога України стане ближчою, Маск цілком може приїхати до Києва.

Коли перемога України наближатиметься, Маск почне робити заяви на підтримку України. У перемоги – мільйон батьків, у поразки – жодного. Це все – цинічний та прагматичний розрахунок. Умовно, як тільки ситуація із запрошенням України до НАТО стане чіткою... А це може статися вже наступного року. Тоді, найімовірніше, Маск стане на бік України і почне розповідати, що потрібно допомагати,

– сказав Клочок.

Зверніть увагу! Нещодавно Маск підтримав антисемітський допис у соцмережі Х. Автор звинувачував представників єврейської громади у "діалектичній ненависті проти білих людей".

Маск приїхав до Ізраїлю: коротко