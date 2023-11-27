Ілон Маск разом з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу зранку відвідав кібуц Кфар Аза, де 7 жовтня сталися вбивства ізраїльтян унаслідок нападу ХАМАС. Очікується, що Маск зустрінеться з родичами жертв теракту та заручників.

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Ілон Маск зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Мільярдер заявив про готовність відбудувати Сектор Гази після війни.

Ілон Маск зустрівся з Нетаньягу: дивіться відео

Маск приїхав до Ізраїлю на тлі скандалу. Зокрема, рекламодавці та користувачі соцмереж звинуватили його платформу та його самого в антисемітизмі та закликали до бойкоту соцмережі Х.

Мільярдер назвав звинувачення на свою адресу необґрунтованою брехнею, пригрозив судом, але пообіцяв переглянути політику редагування контенту у своїй соцмережі.

Він також заявив, що використовувані пропалестинськими активістами гасла про "деокупацію" і "від річки до моря" рівноцінні закликам до геноциду євреїв, їх заборонять у соцмережі.

Раніше цього місяця Маск погодився з постом у соцмережі X, в якому йшлося про те, що євреї відчувають "діалектичну ненависть" до білих людей, що спричинило новий виток критики на його адресу з приводу того, що він пропагує антисемітські погляди.

Маск відповів на допис користувача, який відстоював антисемітську теорію змови, так: "Ви сказали чисту правду".

У відповідь на це низка великих компаній, зокрема Apple і Disney, припинили розміщення реклами у соцмережі X.

Про що Маск домовився в Ізраїлі

Глава Міністерства зв'язку Ізраїлю Шломо Караї та Ілон Маск досягли домовленості щодо роботи супутникового зв'язку Starlink у Секторі Гази.

Після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС Маск заявив, що має намір надати послуги Starlink для того, щоб міжнародні організації могли працювати в анклаві в разі відключення місцевих операторів зв'язку.

Однак Ізраїль виступив різко проти, побоюючись, що супутниковий зв'язок використовуватимуть терористи для здійснення нападів. Наразі сторони домовилися, що робота Starlink у Секторі Гази регулюватиметься мінзв'язку Ізраїлю.

Поїздка Маска до Ізраїлю – не перша його зустріч із високопоставленими ізраїльськими чиновниками. У вересні підприємець зустрічався з Нетаньягу в Каліфорнії. На цій зустрічі Маск заявив, що він "проти антисемітизму" і проти "всього, що сприяє ненависті та конфліктам".