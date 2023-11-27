Нагадаємо, Ілон Маск прокоментував публікацію, в якій стверджувалося, що євреї винні у "розпалюванні ненависті до білих". Він написав, що це "справжня правда", викликавши обурення тисяч людей по всьому світу. Apple, IBM, Disney, Lionsgate, Warner Bros., Paramount, Discovery, Comcast/NBC Universal негайно припинили співпрацю з компанією та більше не розміщують свою рекламу на платформі X. Тим часом такі зірки як Леді Гага і Тейлор Свіфт припинили публікувати свої дописи. До них приєдналися компанії Visa, Mastercard, Etsy, Adobe, McDonald's. У більшості з них останні твіти з'явилися 13-17 листопада.

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Ілон Маск поїхав просити вибачення?

Як повідомило джерело, спочатку Маск зустрінеться з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцоґом. Офіс Герцоґа оголосив про це у неділю ввечері, заявивши: "Під час зустрічі президент підкреслить необхідність вжиття заходів для боротьби зі зростаючим антисемітизмом в інтернеті".

Після цього на мільярдера чекає зустріч з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Востаннє обоє зустрічалися 18 вересня. Нетаньяху закликав знайти баланс між захистом свободи слова і боротьбою з мовою ненависті після тижнів суперечок щодо антисемітського контенту на X. У відповідь Маск заявив, що він проти антисемітизму і всього, що "сприяє ненависті і конфлікту", повторивши свої попередні заяви про те, що X не буде пропагувати мову ворожнечі. Однак обіцянки не дотримав.

Перебування Маска в правлінні компанією ознаменувало значне зростання мови ненависті, в тому числі й антисемітизму. Хоча він сам цього не визнає, численні розслідування журналістів та активістів показують сумний стан з дотриманням правил у соцмережі. Остання така перевірка призвела до публікації звіту компанією Media Matters, у якому показано, що реклама таких брендів, як Apple, IBM, Oracle та інших демонструється поряд з нацистськими публікаціями, в яких прославляють Гітлера та просувають антисемітизм. Ба більше, автори таких дописів спокійно купують Premium і просуваються алгоритмами.

Візит Маска збігається з чотириденним перемир'ям у війні Ізраїлю з палестинськими бойовиками ХАМАС у Газі, під час якого 40 з 240 заручників, які, за даними Ізраїлю, утримувалися ХАМАС, повернулися до Ізраїлю. У мережі вже можна знайти відео, на яких Маск відвідує Кфар-Аза, в якому терористи вбили понад 200 осіб, серед яких немовлята.

Неясно, чи є цей крок Маска спробою повернути рекламодавців, показавши своєрідне спокутування провини.