Ілон Маск і черговий скандал, якого можна було б уникнути, якби він просто мовчав

Масова втеча рекламодавців з X почалася після того, як Ілон Маск прокоментував антисемітську публікацію, яка стверджувала, що євреї розпалюють ненависть до білих. Мільярдер написав: "Ви сказали справжню правду". Паралельно з цим Media Matters випустила дослідження, в якому за допомогою скриншотів та відео було доведено, що публікації рекламодавців з'являються поряд із нацистськими твітами, де прославляють Гітлера.

Дивіться також Без Apple, Disney і IBM: через антисемітський твіт Маска компанії відмовляються від реклами в Х

На цих скриншотах можна бачити рекламу Apple, Oracle, IBM та інших компаній поряд з публікаціями нацистських облікових записів.

На тлі звинувачень у підтримці антисемітизму Ілон Маск уточнив, що він проти расизму в будь-якому його прояві та спробував виплутатися з цієї ситуації, але снігова куля вже покотилася. Першими про припинення рекламних кампаній (а отже вилучення грошей) оголосили:

Apple.

IBM.

Disney.

Lionsgate.

Warner Bros.

Paramount.

Discovery.

Comcast/NBC Universal.

Згодом на сторінці Маска з'явився допис із рекламою платної підписки Premium+.

Premium+ також не має реклами у вашій стрічці. Багато з найбільших рекламодавців є найбільшими гнобителями вашого права на свободу слова,

– написав він.

ЗМІ та користувачі настільки розкрутили цю тему, що офіційна сторінка X була змушена робити заяву з приводу цієї ситуації. У ній йдеться про те, що у понеділок, коли відкриються суди, "X Corp подасть термоядерний позов проти Media Matters і ВСІХ тих, хто вступив у змову в цій шахрайській атаці на нашу компанію". При цьому заголовок до цього маніфесту просить "залишатися з X, щоб захистити свободу слова", яка у баченні Маска, судячи з усього, проявляється в можливості публікувати расистські, антисемітські твіти та інші дописи з проявами ненависті до тих чи інших груп людей.

Зазначимо, що це не перший раз, коли рекламодавці перестають платити соцмережі гроші, зупиняючи свої кампанії. Після приходу Маска до керівництва різні журналістські розслідування вже повідомляли про зростання кількості мови ненависті на платформі. Минулого разу Apple, як найбільший рекламодавець, теж фактично очолила цей масовий вихід, але згодом повернулася, коли Маск зустрівся з Тімом Куком і запевнив його, що компанія вживає достатніх заходів для стримування мови ненависті. Чи повірить Тім Кук цього разу?