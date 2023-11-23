"Справа не в тому, що я закликаю його піти у відставку, він сам пішов у відставку", – сказав інвестор в інтерв'ю американському каналу CNBC. Гербер який очолює фінансову консалтингову фірму і володіє десятками мільйонів доларів в акціях Tesla, переконаний, що жодна з дій Маска "не спрямована на користь" компанії.

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Ілон Маск "забив" на долю Tesla

Коментарі Гербера з'явилися після тривожного інциденту минулого тижня, коли Маск, відповідаючи на антисемітський твіт, сказав, що твердження, ніби євреї розпалюють ненависть до білих, є "фактичною правдою". Цей твіт викликав бурхливу реакцію в суспільстві. Не лише звичайні користувачі, а й навіть Білий дім засудили мільярдера. Висловилися й інвестори компаній, до який причетний Маск, адже кожен такий коментар відчутно б'є по їхній кишені.

У якомусь дивному світі він думає, що те, що він говорить, має значення, але насправді він руйнує все, що побудував,

– каже Гербер.

Критика Гербера більш ніж справедлива. Tesla стикається з постійними і потенційно дуже серйозними проблемами: аварії, несправності, маніпуляції, численні розслідування – генеральному директору явно є на чому зосередитися. Але замість того, щоб приділяти час розвитку й зростанню компанії, він здебільшого займається соцмережею X та написанням подібних твітів, які тягнуть і компанії, і його самого на дно. Маск є однією з найбільш впізнаваних фігур у світі, і багато брендів, зокрема Tesla і SpaceX, нерозривно пов'язані з його іміджем. А коли підприємство настільки тісно пов'язане з фігурою, те, що робить ця фігура, має значення в дуже матеріальному сенсі. Відтоді, як антисемітські коментарі викликали широку реакцію, акції Tesla різко впали в ціні. Чи хвилює це Маска? Схоже, що не дуже.

Гербер додає, що в його практиці інвестування подібних ситуацій досі не було жодного разу.