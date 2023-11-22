Схоже, соцмережа X скоро потоне в передвиборчій агітації, але українці, на щастя, не є її цільовою аудиторією, тож навряд чи ми побачимо як Трамп поливає брудом своїх опонентів-демократів.

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Що відбувається

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно доручила своєму синові Метту Мадразо займатися політичною рекламою. Джерела кажуть, що він "непомітно промацує" республіканські політичні рекламні фірми напередодні виборів 2024 року, тоді як колишній ветеран Pandora Джонатан Фелпс намагається знайти спонсорів-демократів.

Варто зазначити, що Яккаріно прийшла в X у травні 2023 року з компанії Comcast/NBC Universal, де з 2011 року очолювала відділ продажів реклами. Її син пішов стопами матері: раніше він очолював відділ продажу реклами в неполітичній, орієнтованій на творців медіакомпанії Studio71.

Як стверджує джерело, Мадразо приватно знайомився з впливовими фігурами у світі політичної реклами у Вашингтоні.

Він є частиною операції, яку, по суті, проводять двоє людей, щоб перезапустити політичний рекламний бізнес X з метою заробити на величезних сумах грошей, які кампанії збираються витратити під час виборів 2024 року,

– пише Semafor.

Видання зазначає, що зв'язки з республіканцями є для компанії значно перспективнішими, ніж із демократами. Воно й не дивно. Маск давно оголосив себе республіканцем, закликав голосувати за партію на виборах, підтримував Трампа, просував типово республіканські точки зору й постійно бігає на республіканський телеканал Fox, відомий своїми суперечливими заявами та новинами, які часто співзвучні з російською пропагандою. Чого вартує лише так званий "журналіст" Такер Карлсон, якого Маск регулярно піарить на своїй платформі, і який поширював теорію про те, що Україна сама підірвала Каховську ГЕС у червні 2023 року.

Мадразо і Фелпс працюють з офісу Tesla у Вашингтоні, сподіваючись відновити грошові потоки в момент, коли компанія відчайдушно потребує нових надходжень. Зараз такі бренди, як Apple, IBM, Disney, Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Discovery, Comcast/NBC Universal, не розміщують свою рекламу на платформі X. Учора, 21 листопада, до них приєдналися ігрова студія Ubisoft та канал CNN. А ще раніше – Європейська комісія.

Це величезна втрата для компанії, тож мова зараз буквально йде про її виживання. Це нелегка боротьба, яка ускладнюється наростаючою серією провокацій з боку самого Маска на платформі, останньою з яких є його просування антисемітської теорії змови.

X перестав дозволяти політичну рекламу в 2019 році через побоювання, що заангажовані суб'єкти можуть платити за поширення неправдивої або оманливої інформації на платформі. Але сьогодні Маск опиняється в ситуації, коли гроші точно не пахнуть. Хоча у 2018 році така реклама принесла компанії всього 3 мільйони доларів, цього разу Лінда Яккаріно впевнена, що зможе отримати не мене 100 мільйонів.