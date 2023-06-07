Зробив пропагандист це у першому випуску власного шоу у твітері, адже ще у квітні телеканал Fox News розірвав з ним контракт. Варто зауважити, що після цього цинічні заяви щодо підриву Каховської ГЕС Карлсона поширив і Ілон Маск.

Важливо Підрив Каховської ГЕС: дамба, найімовірніше, була підірвана зсередини

Абсурд за межею розуміння

У своєму 10-хвилинному монолозі американський прибічник російського нацизму та путінізму передусім звинуватив у техногенній катастрофі, яка уже призвела і ще призведе до немислимих жахливих наслідків, Україну.

Пропагандист заявив, що нібито це саме українські військові навіщось підірвали дамбу. Однак, звісно, жодних доказів у кращих традиціях російської пропаганди він не надав.

Окрім того, Карлсон висміяв і українського президента Володимира Зеленського, а разом з ним й сенатора-республіканця, який підтримує Україну, Ліндсі Грема.

Ще у своєму шоу американець не забув накинутися й на мейнстримні медіа. Їх він звинуватив у брехні.

Цікаво, що у своєму відео, поруч із необгрунтованими та цинічними звинуваченнями, Карлсон запевнив, що позаземне життя та НЛО існують. Після чого ще й вдарився в конспірологію та запитав про те, що насправді відбулося 11 вересня.

Він висловлював симпатії президенту Росії Володимиру Путіну та висміював президента України Володимира Зеленського. Він звинуватив головні ЗМІ у брехні. Він закінчив, заявивши, що НЛО та позаземне життя "насправді реальні",

– зазначили Кеті Робертсон і Джеремі Пітерс з NYT.

Маячіння пропагандиста підхопив Ілон Маск

Через декілька годин після таких заяв "поплавленої" людини перший випуск цього шоу перерепостив на свою сторінку й власник твітера Ілон Маск. Однак він не лише поширив відео на багатомільйонну аудиторію, а й зробив обурливий допис.

Було б чудово мати на цій платформі шоу з усіх частин політичного спектру!

– написав Ілон Маск.



Допис Ілона Маска / Скриншот

Цікаву деталь щодо репостів відео, повного маніпуляцій та викривлень, підмітив журналіст Остап Яриш. Він зазначив, що ці заяви поширили не лише Ілон Маск, а й інші "консервативні американські блогери з мільйонною аудиторією, MAGA-республіканці в Конгресі, і (сюрприз) представник Росії в ООН".

При цьому при висвітленні подій в Україні для декого все ще "не все так однозначно". Так, за словами Яриша, дехто намагається просунути тезу, що неясно, хто насправді відповідальний за руйнування Каховської ГЕС: "Може, це росіяни, може українці, а можливо, дамба прорвалась сама".

Загалом виправдовувач злочинів Росії натякнув, що в американських ЗМІ існує цензура, яка забороняє розповідати "правду" тим, хто нібито бажає чути російську пропаганду. Адже заявив, що сподівається, що соцмережа коротких повідомлень стане "короткохвильовим радіо під ковдрою", у якому не буде "наглядачів".

Однак при цьому Карлсон заявив: "Нам сказали, що тут немає воротарів. Якщо це виявиться неправдою, ми підемо". У CNN розшифрували як бажання пропагандиста повернутися на американський консервативний інформаційний канал Fox News, попри його завуальовані звинувачення у цензурі американських медіа.

Підрив Каховської ГЕС: коротко