Сделал это пропагандист в первом выпуске собственного шоу в твиттере, ведь еще в апреле телеканал Fox News расторг с ним контракт. Следует заметить, что после этого циничные заявления относительно подрыва Каховской ГЭС Карлсона распространил и Илон Маск.

Важно Подрыв Каховской ГЭС: дамба, вероятнее всего, была взорвана изнутри

Абсурд за пределом понимания

В своем 10-минутном монологе американский сторонник российского нацизма и путинизма, прежде всего, обвинил в техногенной катастрофе, которая уже привела и еще приведет к немыслимым ужасным последствиям, Украину.

Пропагандист заявил, что якобы это именно украинские военные зачем-то взорвали дамбу. Однако, конечно, никаких доказательств в лучших традициях российской пропаганды он не предоставил.

Кроме того, Карлсон высмеял и украинского президента Владимира Зеленского, а вместе с ним и поддерживающего Украину сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Еще в своем шоу американец не забыл наброситься и на мейнстримные медиа. Их он обвинил во лжи.

Интересно, что в своем видео, наряду с необоснованными и циничными обвинениями, Карлсон заверил, что существуют внеземная жизнь и НЛО. После чего еще ударился в конспирологию и спросил о том, что на самом деле произошло 11 сентября.

Он выражал симпатии президенту России Владимиру Путину и высмеивал президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил главные СМИ во лжи. Он закончил, заявив, что НЛО и внеземная жизнь "на самом деле реальны",

– отметили Кэти Робертсон и Джереми Питерс из NYT.

Бред пропагандиста подхватил Илон Маск

Через несколько часов после таких заявлений "поплавленного" человека первый выпуск этого шоу перерепостил на свою страницу и владелец твиттера Илон Маск. Однако он не только распространил видео на многомиллионную аудиторию, но и сделал возмутительное сообщение.

Было бы здорово иметь на этой платформе шоу из всех частей политического спектра!

– написал Илон Маск.



Сообщение Илона Маска / Скриншот

Интересную деталь относительно репостов видео, полного манипуляций и искажений, подметил журналист Остап Ярыш. Он отметил, что эти заявления распространили не только Илон Маск, но и другие "консервативные американские блоггеры с миллионной аудиторией, MAGA-республиканцы в Конгрессе и (сюрприз) представитель России в ООН".

При этом при освещении событий в Украине для некоторых все еще "не все так однозначно". Так, по словам Ярыша, некоторые пытаются продвинуть тезис, что неясно, кто действительно ответственен за разрушение Каховской ГЭС: "Может быть, это россияне, может украинцы, а возможно, дамба прорвалась сама".

В целом оправдатель преступлений России намекнул, что в американских СМИ существует цензура, которая запрещает рассказывать "правду" якобы желающим слышать российскую пропаганду. Ведь заявил, что надеется, что соцсеть коротких сообщений станет "коротковолновым радио под одеялом", в котором не будет "смотрителей".

Однако при этом Карлсон заявил: "Нам сказали, что здесь нет вратарей. Если это окажется неправдой, мы уйдем". В CNN расшифровали как желание пропагандиста вернуться на американский консервативный информационный канал Fox News, несмотря на его завуалированные обвинения в цензуре американских медиа.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко