Як зазначають у виданні, внаслідок теракту, відповідальність за який на себе взяли у ХАМАС, загинули троє ізраїльтян. Відомо, що ще шестеро людей зазнали поранень зранку 30 листопада.

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У ХАМАС своїх бойовиків назвали "мучениками"

Терористичне угруповання у своїй заяві вітає двох нападників. Мовиться про братів Мурада (38 років) та Ібрагіма (30 років) Немерів. Вони з району Східного Єрусалиму Сур-Бахер. Бойовики називають їх у заяві "мучениками, що ведуть джихад".

Унаслідок нападу загинули троє ізраїльтян: 24-річна Лівія Дікман, 73-річна Елімех Вассерман – суддя рабинського суду Ашдоду, та Ханна Іферган, котрій було майже 60. Відомо, що двоє нападників вийшли з автомобіля близько 07:40. Вони відкрили вогонь по людях, котрі стояли на автобусній зупинці.

У поліції сповістили, що двоє солдатів, котрі не були при виконанні службових обов'язків, а також озброєний цивільний, котрий перебував у тому районі, відкрили вогонь у відповідь. Їм вдалося знешкодити цих двох терористів.

Що відомо про братів

Дані служби безпеки Шин Бет свідчать про те, що нападники входили до ХАМАС. Раніше їх ув'язнювали за терористичну діяльність.

Так, Мурад сидів за ґратами з 2010 по 2020 роки. Його запроторили до в'язниці через планування терактів під керівництвом терористичних елементів у Секторі Гази. А от Ібрагіма ув'язнили у 2014 році. Причина: нерозкрита терористична діяльність.

Зауважимо, що ХАМАС у заяві про відповідальність за напад додає, що здійснили його у відповідь на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання у Секторі Гази та вчорашнє вбивство двох дітей у Дженні на західному березі річки Йордан.

Мовиться про Адама аль-Гуля (8 років) і Базеля Абу аль-Вафу (15 років). Ізраїльські сили вбили їх разом з двома старшими командирами терористів. У ХАМАС зазначили, що 15-річний аль-Вафа був одним із членів терористичної організації.

Крім того, у ХАМАС закликають до "ескалації опору". Також заявляють, що "герої нашого народу мобілізуються, щоб помститися за кров мучеників".