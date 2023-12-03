Також бойовики ХАМАС імовірно отримали можливість відновити свої сили та переозброїтись. Підполковник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю у відставці Марк Бабот висловив думку 24 Каналу про те, що Ізраїль свідомо пішов на перемир'я та заплатив за нього високу ціну.

До теми Спецслужби Ізраїлю почали кампанію полювання на лідерів ХАМАС по всьому світу

Скільки можуть тривати бойові дії

Перемир'я, яке тривало 8 днів, не дуже допомогло ХАМАС, тому що за місяць ведення бойових дій у нього були серйозно порушені всі ланцюги командування та логістики. Також за цей час було ліквідовано багато польових командирів ХАМАС.

Водночас бойовики зуміли підвезти харчування, воду, паливо. З точки зору логістики вони у своїх підземних бункерах забезпечені, і це не дуже добре для Ізраїля.

Ізраїльські військові усвідомлювали, що йшли у цю пастку (перемир'я – 24 Канал) з відкритими очима. Для них найголовніше – це люди, і тому Ізраїль заплатив дорогу ціну у військовому сенсі, але отримав живим частину заручників,

– підкреслив підполковник Генштабу Армії оборони Ізраїлю у відставці.

Чи встиг ХАМАС поновити свої вили за час перемир'я: дивіться відео

ХАМАС першим перервав перемир'я за своєю ініціативою, почавши обстрілювати ізраїльські міста. Після цього Ізраїль оголосив про припинення перемир'я зі свого боку також.

"Активна фаза бойових дій спочатку на півночі Сектору Гази, а потім на півдні триватиме до 3 місяці. Найближчі місяці треба сподіватись, що ліквідацію батальйонних угруповань та укріплених районів ХАМАС буде закінчено. Після активної фази ведення боїв між Ізраїлем та ХАМАС буде продовжуватись зачистка Сектору Гази від терористів", – наголосив Марк Бабот.

Зверніть увагу! Найпотужніші свої сили ХАМАС зосередив у декількох районах Сектору Гази, які Ізраїлю доведеться зачистити. На півдні Сектора Гази залишилось декілька укріплених баз палестинських терористів. Найпотужнішими з них є підрозділи в таборі біженців "Джебалія" в центрі Гази та в районі Саджаія – на сході анклаву, неподалік від кордону з Ізраїлем. На півдні Сектору Гази є три міста, довкола яких споруджені укріплені райони. Надзахищені з них у місті Ханьюнес. В ньому імовірно розташований штаб керівництва ХАМАС.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: важливе