В распоряжение журналистов попал документ. В нем не указывалась дата, но описывался методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват городов Израиля и штурм ключевых военных баз, в частности, штаба дивизии.

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Израильские военные знали

Речь идет о 40-страничном документе. Его израильские власти назвали "Иерихонская стена". В нем пункт за пунктом описывается то самое разрушительное вторжение, в результате которого погибли 1200 человек. Интересно, что за более чем год до нападения израильские военные и представители разведки знали об этом плане, но отвергли его. Они считали, что он слишком сложный для выполнения ХАМАС.

В NYT пишут, что боевики выполнили соответствующий план с шокирующей точностью. В этом документе говорилось о шквале ракет в начале атаки, беспилотниках для выведения из строя камер наблюдения и автоматических пулеметах вдоль границы. Кроме того, речь идет о массовом вторжении боевиков на территории Израиля на парапланах, мотоциклах и пешком.

В плане также в деталях расписывались расположение и численность израильских вооруженных сил, узлы связи и другая конфиденциальная информация. Возникает вопрос: как ХАМАС удавалось собирать соответствующие разведывательные данные, и не было ли внутри израильской системы безопасности "крота".

Знал ли Нетаньяху – неизвестно

В издании отмечают, что документ стал широко распространен среди израильских военных и руководителей разведки. В то же время эксперты определили, что согласно документам и заявлениям официальных лиц, атака такого масштаба и с такими амбициями была вне возможностей ХАМАС. Правда, неизвестно, видел ли соответствующий документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры.

В прошлом году, вскоре после получения документа, официальные представители израильской военной дивизии в Газе, отвечающей за защиту границы с ней, заявили, что непонятны намерения ХАМАС.

Пока невозможно определить, был ли план полностью принят и как он будет реализован,

– говорится в военной оценке.

В июле – за три месяца до вторжения – ветеран-аналитик из подразделения 8200, израильской службы радиоразведки, сделал предупреждение. По его словам, ХАМАС провел интенсивные однодневные учения. И они похожи на изложенные в этом плане. Правда, полковник в дивизии в Газе от беспокойства отмахнулся. Об этом свидетельствуют зашифрованные письма, с которыми ознакомились в NYT.

В частных разговорах официальные лица признают, что если бы военные серьезно восприняли эти предупреждения и направили на юг значительные подкрепления, где и произошла атака ХАМАС, Израиль мог бы ее ослабить или вообще предотвратить.