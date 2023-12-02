У розпорядження журналістів потрапив документ. У ньому не вказувалася дата, але описувався методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Сектора Гази, захоплення міст Ізраїлю та штурм ключових військових баз, зокрема, штабу дивізії.

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Ізраїльські військові знали

Мовиться про 40-сторінковий документ. Його ізраїльська влада назвала "Єрихонська стіна". У ньому пункт за пунктом описується те саме руйнівне вторгнення, внаслідок якого загинули 1200 людей. Цікаве те, що за понад рік до нападу ізраїльські військові та представники розвідки знали про цей план, але відкинули його. Вони вважали, що він надто складний для виконання ХАМАС.

У NYT пишуть, що бойовики виконали відповідний план з шокуючою точністю. У цьому документі йшлося про шквал ракет на початку атаки, безпілотники для виведення з ладу камер спостереження й автоматичних кулеметів уздовж кордону. Крім того, йдеться про масове вторгнення бойовиків на території Ізраїлю на парапланах, мотоциклах і пішки.

У плані також у деталях розписували розташування та чисельність ізраїльських збройних сил, вузли зв'язку й іншу конфіденційну інформацію. Виникає питання: як ХАМАС вдавалося збирати відповідні розвідувальні дані, і чи не було всередині ізраїльської системи безпеки "крота".

Чи знав Нетаньягу – невідомо

У виданні зазначають, що документ став широко розповсюдженим серед ізраїльських військових і керівників розвідки. Водночас експерти визначили, що, згідно з документами та заявами офіційних осіб, атака такого масштабу та з такими амбіціями була поза можливостями ХАМАС. Правда, невідомо, чи бачив відповідний документ прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу або інші вищі політичні лідери.

Торік, невдовзі після того, як документ отримали, офіційні представники ізраїльської військової дивізії у Газі, що відповідає за захист кордону з нею, заявили, що незрозумілі наміри ХАМАС.

Поки що неможливо визначити, чи був план повністю прийнятий і як він буде реалізований,

– йдеться у військовій оцінці.

У липні – за три місяці до вторгнення – ветеран-аналітик з підрозділу 8200, ізраїльської служби радіорозвідки, зробив попередження. За його словами, ХАМАС провів інтенсивні одноденні навчання. І вони схожі на викладені у плані. Правда, полковник у дивізії в Газі від занепокоєння відмахнувся. Про це свідчать зашифровані листи, з якими ознайомилися у NYT.

У приватних розмовах офіційні особи визнають, що якби військові серйозно сприйняли ці попередження та спрямували на південь значні підкріплення, де й відбулася атака ХАМАС, Ізраїль міг би її послабити або взагалі запобігти.