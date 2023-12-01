Терористи ХАМАС обстріляли південну частину країни ракетами. Тож, після семиденного перемир'я ЦАХАЛ відновив операції проти терористичної організації.

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"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію", – заявили в ЦАХАЛ.

У зв'язку з цим ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території Сектору Гази проти терористичної організації ХАМАС.

Місцеві ЗМІ повідомили про звуки стрільби, а також сигнал повітряної тривоги на півночі Ізраїля.

ХАМАС атакував за годину до закінчення перемир'я

Ракети з Гази запустили близько 7 ранку за місцевим часом у сторону громади Холіт на півдні країни, пише The Times of Israel. Зазначають, що "Залізний купол" не використовували для перехоплення, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. До цього, близько 6 ранку, було ще кілька пусків ракет.

ЦАХАЛ підтвердив, що їх ППО збила одну ракету, випущену бойовиками по ізраїльських громадах поблизу сектора Гази. Інформації про поранених чи пошкодження внаслідок вибухів наразі не було.

Напад став першим за тиждень спокою і трапився буквально за годину до закінчення семиденного перемир'я. При цьому, трохи раніше повідомляли, що Ізраїль та ХАМАС домовились подовжити перемир'я.

Журналіст AFP також повідомив про ізраїльські авіаудари та артилерійський обстріл міста Газа та опублікував фото сьогоднішніх вибухів.

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