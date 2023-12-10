Кроме того, палестинские боевики также предоставили израильтянам информацию, необходимую для дальнейшего ведения боевых действий. ЦАХАЛ также узнал ситуацию о состоянии самого ХАМАС.

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В ЦАХАЛ рассказали о сдаче в плен боевиков из ХАМАС

Хагари подчеркнул, что многие члены ХАМАС сдались израильским войскам в Секторе Газа, после того как ЦАХАЛ раскрыл разведывательную информацию о функционировании террористической группы во время наземного наступления.

В Шеджае и Джебалии сдавшиеся террористы передали оружие и оборудование,

– сказал контр-адмирал.

Спикер рассказал, что израильтянам удалось допросить палестинских боевиков после того, как их взяли в плен. По его словам, оперативники жалуются, что руководство ХАМАС не информировано о сложной ситуации, в которой они находятся на местах.

"Разведывательные данные, полученные в результате допросов, создают больше целей и помогают нам в оперативной деятельности", – добавил Хагари.

Он также подчеркнул, что среди боевиков ХАМАС существует "широко распространенное ощущение, что руководство ХАМАС не заботится о находящихся на поверхности людях в Газе". Хагари сказал, это также "беспокоит оперативников движения".

Какая сейчас ситуация в Секторе Газа