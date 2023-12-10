Кроме того, палестинские боевики также предоставили израильтянам информацию, необходимую для дальнейшего ведения боевых действий. ЦАХАЛ также узнал ситуацию о состоянии самого ХАМАС.
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В ЦАХАЛ рассказали о сдаче в плен боевиков из ХАМАС
Хагари подчеркнул, что многие члены ХАМАС сдались израильским войскам в Секторе Газа, после того как ЦАХАЛ раскрыл разведывательную информацию о функционировании террористической группы во время наземного наступления.
В Шеджае и Джебалии сдавшиеся террористы передали оружие и оборудование,
– сказал контр-адмирал.
Спикер рассказал, что израильтянам удалось допросить палестинских боевиков после того, как их взяли в плен. По его словам, оперативники жалуются, что руководство ХАМАС не информировано о сложной ситуации, в которой они находятся на местах.
"Разведывательные данные, полученные в результате допросов, создают больше целей и помогают нам в оперативной деятельности", – добавил Хагари.
Он также подчеркнул, что среди боевиков ХАМАС существует "широко распространенное ощущение, что руководство ХАМАС не заботится о находящихся на поверхности людях в Газе". Хагари сказал, это также "беспокоит оперативников движения".
Какая сейчас ситуация в Секторе Газа
- В ЦАХАЛ 3 декабря заявили, что снова начали наступательные действия на палестинский эксклав Сектор Газа. В частности, израильские военные вошли в юг региона.
- Начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герц Халев заявил, что Армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальонов, рот и многих боевиков ХАМАС. Он подчеркнул, что эта наступательная операция по своим масштабам будет не менее успешной, чем была на севере Сектора Газа.
- Стоит отметить, что ЦАХАЛ приостанавливал свою наступательную операцию в Секторе Газа на время, объявив перемирие. Это произошло по причине взаимной договоренности между Израилем и ХАМАС об обмене израильскими заложниками и палестинскими заключенными.