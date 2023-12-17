Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" Эмиль Шлеймович, прокомментировав информацию от СМИ, что США рекомендует Израилю проводить более точные миссии по уничтожению лидеров ХАМАС.

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Израиль не проводит массовых бомбардировок

Как убеждает Шлеймович, Израиль не совершал бомбардировок, чтобы превратить определенный квартал в "выжженное поле". Были точечные удары, когда нужно прочистить коридор или уничтожить военный объект боевиков.

Если речь идет о том, что солдаты ЦАХАЛ заходят в "лабиринт" узких улочек, но при этом нельзя ничего разрушать, чтобы не задеть мирное население? Этого не будет. Ибо тогда наши потери будут не десятками, как сейчас, а сотнями или тысячами,

– сказал Шлеймович.

Согласно Женевским конвенциям любая воюющая сторона должна предупредить мирное население о начале боевых действий. Армия Израиля делала это, а гуманитарные коридоры находились под ее охраной.

Если речь идет о точечных операциях, когда одного человека нужно уничтожить, а рядом с ним человек не должен пострадать… Даже международные конвенции и правила ведения войны не предусматривают таких мер. Если вы уничтожаете предводителя, а рядом с ним гибнет еще 3 – 4 человека. Это можно объяснить,

– заметил Шлеймович.

Война в Израиле: коротко