Подполковник Генерального штаба Армии обороны Израиля в запасе Марк Бабот сказал 24 Каналу, что потеря цепочек управления значительно ослабляет сопротивление террористов. Они начинают понимать, что сдаться в плен – их наилучший сценарий.
Вашему вниманию Лидер ХАМАС сбежал с севера Газы, спрятавшись в гуманитарном конвое, – СМИ
"Это очень сильно влияет на возможности их сопротивления. Несмотря на фанатизм, они сдаются в плен", – отметил Бабот.
Так, на севере анклава боевики ХАМАС массово сдаются в плен. Помимо оружия и снаряжения, они передают израильским военным ценную информацию.
Почему воевать на юге Сектора Газа проблематично
Как известно, 3 декабря бойцы ЦАХАЛ начали боевые действия на юге анклава. Они ищут места удержания израильских заложников. Еще одна их задача – уничтожить командование ХАМАС.
Надо надеяться, что если Израиль уничтожит бригаду и командование ХАМАС в Хан-Юнисе, вероятнее всего, это даст толчок эффекта домино,
– заметил Бабот.
Однако могут возникнуть определенные трудности в ведении боевых действий, когда АОИ приблизится к границе с Египтом. Более того, там разворачивают госпитали разных стран, в частности Турции и Италии.
"Поэтому работа не завершена – работа продолжается", – подытожил Бабот.
Что происходит в Секторе Газа: последние новости
- С 24 ноября по 1 декабря продолжалось перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС. Благодаря временному прекращению огня удалось освободить три группы заложников.
- Однако за час до завершения перемирия боевики выпустили ракеты по Израилю. В ответ бойцы ЦАХАЛ возобновили боевые действия в Секторе Газа.
- Тем временем ГУР и МИД завершили несколькоэтапную операцию по спасению украинцев из Сектора Газа. В общем, удалось вывезти более 300 человек.