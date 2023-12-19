Подполковник запаса Генштаба Армии обороны Израиля Марк Бабот сказал 24 Каналу, что страна не может рисковать жизнями своих солдат. Поэтому они двигаются постепенно, слой за слоем зачищая вражескую территорию.

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Война продолжается по профессиональным правилам ведения огня. Это медленная война, это медленное продвижение, это "слоеный пирог",

– объяснил Бабот.

Хотя, конечно, Израиль хочет, чтобы операция завершилась быстрее.

Сколько еще будет продолжаться наземная операция ЦАХАЛ

По мнению подполковника, активная фаза наземной операции будет продолжаться до конца января. Если удастся зачистить Хан-Юнис, где расположен главный штаб ХАМАС, то даже быстрее. Там находятся две бригады террористов, еще не участвовавших в боевых действиях.

Обратите внимание! В Хан-Юнисе также может скрываться лидер ХАМАС Яхья Синвар. Он сбежал из севера анклава, воспользовавшись гуманитарным конвоем.

Однако ситуацию значительно усложняют укрепления боевиков – самые страшные за 150 лет модерной войны.

Там все пронизано тоннелями, бункерами, подземными ходами. Террористы каждый раз вылезают из другого места. У нас есть потери, к сожалению,

– констатировал Бабот.

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