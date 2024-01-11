Ранее украинское посольство в Израиле подавало списки с этими 29 гражданами. Они хотели вернуться на родину из Сектора Газа.

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Группу украинцев не эвакуировали из-за вопросов безопасности

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что желающие присоединиться к эвакуации из Сектора Газа есть, но возможностей их эвакуировать нет. Ведь из списков, которые наше посольство подавало, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта.

Причины такого отказа, очевидно, состоят в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц",

– сказал он.

Украинский дипломат также подчеркнул, что в отдельных случаях посольству все же удавалось получить разрешение на эвакуацию людей, которым изначально отказали в этом. Корнийчук пояснил, что в отношении их проводились дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта.

"Их допрашивали, проводились следственные действия какие-то и отпускали", – сказал он.

Впоследствии в посольстве Украины в Израиле уточнили, что среди граждан, которым отказали в эвакуации – все мужчины. Пока эту ситуацию пытаются решить наши дипломаты.

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