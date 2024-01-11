Ранее украинское посольство в Израиле подавало списки с этими 29 гражданами. Они хотели вернуться на родину из Сектора Газа.
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Группу украинцев не эвакуировали из-за вопросов безопасности
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что желающие присоединиться к эвакуации из Сектора Газа есть, но возможностей их эвакуировать нет. Ведь из списков, которые наше посольство подавало, части людей отказали компетентные органы Израиля и Египта.
Причины такого отказа, очевидно, состоят в "определенных вопросах безопасности в отношении этих лиц",
– сказал он.
Украинский дипломат также подчеркнул, что в отдельных случаях посольству все же удавалось получить разрешение на эвакуацию людей, которым изначально отказали в этом. Корнийчук пояснил, что в отношении их проводились дополнительные мероприятия во время пребывания на территории Египта.
"Их допрашивали, проводились следственные действия какие-то и отпускали", – сказал он.
Впоследствии в посольстве Украины в Израиле уточнили, что среди граждан, которым отказали в эвакуации – все мужчины. Пока эту ситуацию пытаются решить наши дипломаты.
Ранее 39 украинцев удалось эвакуировать из Сектора Газа
- Группу украинцев из 39 человек 8 декабря удалось эвакуировать из Сектора Газа. Операцию по спасению наших граждан из палестинского анклава проводило Главное управление разведки совместно с Министерством иностранных дел Украины.
- В ГУР отметили, что успешная эвакуация стала возможной благодаря скоординированным и четким действиям сотрудников украинской спецслужбы и дипломатов. Этих людей вывезли на безопасную территорию из зоны боевых действий.
- Стоит отметить, что в ноябре 2023 из Сектора Газа удалось вывезти 145 граждан Украины. В общей сложности разрешение на выезд из анклава получили уже около 400 наших граждан.