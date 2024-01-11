Раніше українське посольство в Ізраїлі подавало списки з цими 29 громадянами. Вони хотіли повернутися на батьківщину з Сектору Гази.
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Групу українців не евакуювали через безпекові питання
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що охочі долучитися до евакуації з Сектору Гази є, але можливостей їх евакуювати – немає. Адже з тих списків, які наше посольство подавало, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту.
Причини такої відмови, очевидно, полягають у "певних безпекових питаннях щодо цих осіб",
– сказав він.
Український дипломат також наголосив, що в окремих випадках посольству все ж вдавалося отримати дозвіл на евакуацію людей, яким початково відмовили у цьому. Корнійчук пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.
"Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали", – сказав він.
Згодом у посольстві України в Ізраїлі уточнили, що серед тих громадян, яким відмовили в евакуації – усі чоловіки. Наразі цю ситуацію намагаються розв'язати наші дипломати.
Раніше 39 українців вдалося евакуювати з Сектору Гази
- Групу українців з 39 осіб 8 грудня вдалося евакуювати з Сектору Гази. Операцію з порятунку наших громадян з палестинського анклаву проводило Головне управління розвідки спільно з Міністерством закордонних справ України.
- У ГУР наголосили, що успішна евакуація стала можливою завдяки скоординованим і чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів. Цих людей вивезли на безпечну територію з зони бойових дій.
- Варто зазначити, що у листопаді 2023 року із Сектора Гази вдалось вивезти 145 громадян України. Загалом дозвіл на виїзд з анклаву отримали вже майже 400 наших громадян.