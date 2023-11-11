У суботу, 11 листопада, 155 людей, яких вдалось врятувати зі зони конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, прибули до аеропорту в Кишиневі. Здебільшого це жінки та діти. Як зазначають українські розвідники, серед них є не лише наші земляки.
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Порятунок людей зі Сектора Гази
Власне, серед 155 осіб, евакуйованих ГУР Міноборони на безпечну територію:
- 145 українців;
- 9 молдаван;
- 1 палестинець.
155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із Сектора Гази, прибули до аеропорту Кишинева (столиці Молдови – 24 Канал) рейсом з Єгипту,
– написали в розвідці.
Зазначимо, що наших земляків далі чекає дорога з Молдови додому. Вдалось провести евакуацію зі Сектора Гази через пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом.
Операція з евакуації людей зі Сектора Гази / Фото ГУР
Наголосимо, що серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання.
Після прибуття до Кишинева її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною. Там її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі.
Триває порятунок людей зі зони конфлікту на Близькому Сході: дивіться відео ГУР
Евакуація українців з Сектора Гази
Про евакуацію першої групи наших земляків з Гази стало відомо 8 листопада. Президент Володимир Зеленський констатував, що успішно вивезли 43 наших земляків.
У ніч на 11 листопада Україна евакуювала з Сектора Гази ще 11 своїх громадян, а також 9 громадян Молдови, про що зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Перед тим була ще одна евакуація.
За словами дипломата, загалом вдалось вивезти 214 українців від часу, коли розпочав роботу пропускний пункт "Рафах" між Сектором Гази і Єгиптом.