У суботу, 11 листопада, 155 людей, яких вдалось врятувати зі зони конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, прибули до аеропорту в Кишиневі. Здебільшого це жінки та діти. Як зазначають українські розвідники, серед них є не лише наші земляки.

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Порятунок людей зі Сектора Гази

Власне, серед 155 осіб, евакуйованих ГУР Міноборони на безпечну територію:

145 українців;

9 молдаван;

1 палестинець.

155 людей, яких у межах місії ГУР МО України та МЗС України евакуювали із Сектора Гази, прибули до аеропорту Кишинева (столиці Молдови – 24 Канал) рейсом з Єгипту,

– написали в розвідці.

Зазначимо, що наших земляків далі чекає дорога з Молдови додому. Вдалось провести евакуацію зі Сектора Гази через пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом.

Операція з евакуації людей зі Сектора Гази / Фото ГУР

Наголосимо, що серед евакуйованих – багато сімей з дітьми, а також одна громадянка України, яка має онкологічне захворювання.

Після прибуття до Кишинева її негайно доправили каретою швидкої допомоги на один з пунктів пропуску з Україною. Там її зустріла бригада наших медиків та довезла до лікарні в Одесі.

Триває порятунок людей зі зони конфлікту на Близькому Сході: дивіться відео ГУР

Евакуація українців з Сектора Гази