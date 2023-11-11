В субботу, 11 ноября, 155 человек, которых удалось спасти из зоны конфликта между Израилем и ХАМАС, прибыли в аэропорт в Кишиневе. В основном это женщины и дети. Как отмечают украинские разведчики, среди них есть не только наши земляки.

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Спасение людей из Сектора Газа

Собственно, среди 155 человек, эвакуированных ГУР Минобороны на безопасную территорию:

145 украинцев;

9 молдован;

1 палестинец.

155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из Сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева (столица Молдовы – 24 Канал) рейсом из Египта,

– написали в разведке.

Отметим, что наших земляков ждет дорога из Молдовы домой. Удалось провести эвакуацию из Сектора Газа через пункт "Рафах" на границе с Египтом.

Операция по эвакуации людей из Сектора Газа / Фото ГУР

Важно, что среди эвакуированных много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание.

По прибытии в Кишинев ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска из Украины. Там ее встретила бригада наших медиков и довезла в больницу в Одессе.

Продолжается спасение людей из зоны конфликта на Ближнем Востоке: смотрите видео ГУР

Эвакуация украинцев из Сектора Газа