Про успішну евакуацію українців у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський. А трохи згодом деталі операції оприлюднило ГУР.

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Операцію з порятунку українців займалися ГУР і МЗС України. Як розповів Зеленський, виведення українців на безпечну територію відбувалося цілий день 8 грудня.

У ГУР додали, що успішна евакуація стала можливою завдяки скоординованим і чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів. А визначальними у здійсненні операції стали зусилля, докладені Надзвичайним і Повноважним послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.

Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні,

– зауважив президент.

До речі! У листопаді із сектору Гази вдалось вивезти 145 громадян України. Станом на початок листопада дозволи на виїзд із Сектора Гази загалом отримали 329 українців.

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