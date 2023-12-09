Про успішну евакуацію українців у своєму зверненні повідомив Володимир Зеленський. А трохи згодом деталі операції оприлюднило ГУР.
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Операцію з порятунку українців займалися ГУР і МЗС України. Як розповів Зеленський, виведення українців на безпечну територію відбувалося цілий день 8 грудня.
У ГУР додали, що успішна евакуація стала можливою завдяки скоординованим і чітким діям співробітників української спецслужби та дипломатів. А визначальними у здійсненні операції стали зусилля, докладені Надзвичайним і Повноважним послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.
Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні,
– зауважив президент.
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Внаслідок боїв у Ізраїлі є загиблі українці
- Станом на кінець жовтня кількість загиблих громадян України внаслідок війни в Ізраїлі становила 25 осіб.
- За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, більшість із них мали подвійне громадянство. Зокрема, лише у двох загиблих усі родичі перебували в Україні.
- Дипломат також наголосив, що внаслідок атаки загалом понад 1 400 ізраїльтян і громадян інших держав загинули. Також відомо про понад 5 тисяч поранених.