Зокрема, Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки. Президенту доповіли про оператину ситуацію на найважчих напрямках фронту. Зокрема, мовиться про донецькі та південні. Зеленський подякував усім солдатам та командирами за стійкістьта відвагу.

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Також український лідер відзначив захисників українського неба. Президент розповів, що під час ракетного удару вдалося збити значну частину ракет. Водночас, на жаль, були влучання у Харкові та на Дніпропетровщині. Президент повідомив, що загинула одна людина. Український лідер висловив співчуття рідним та близьким.

Робота над посиленням ППО триває

Зеленський наголосив, що наразі триває максимально активна робота над посиленням української ППО. Український лідер додав, що майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості.

Зеленський про майбутнє у ЄС