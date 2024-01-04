Речник Державного департаменту США Метью Міллер 3 січня на брифінгу сказав, чи причетні до ліквідації ватажка бойовиків Сполучені Штати або Ізраїль.

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Метью Міллер, відповідаючи на питання про ліквідацію бойовика аль-Арурі, запевнив, що він був жорстоким терористом, який ніс основну відповідальність за атаки 7 жовтня, а також за інші атаки на невинних цивільних осіб, що відбулися задовго до 7 жовтня.

Але я хочу відповісти на деякі безвідповідальні заяви, які я бачив, і сказати, що, по-перше, Сполучені Штати не причетні до цього вибуху, і будь-які припущення про протилежне є смішними; і, по-друге, у нас немає підстав вважати, що Ізраїль причетний до цього вибуху,

– запевнив представник Держдепу.

Він відповів на слова журналіста, чому США так думають: "У нас немає інформації щодо участі Ізраїлю у вбивстві високопосадовця ХАМАС".

Також представник Держдепу пояснив, що вони, як і на початку війни між Ізраїлем та ХАМАС, надзвичайно стурбовані.

"Я б не сказав, що наша стурбованість сьогодні вища, ніж була від самого початку", – запевнив Міллер.

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