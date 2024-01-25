Ця історія – правда, про що у розмові з 24 Каналом сказав ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Ізраїль мав свою стратегію, але вона провалилася.

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Як Ізраїль фінансував ХАМАС

Зільбер зазначив, що ця історія починається у 80-х роках, коли для Ізраїлю був основною проблемою ФАТХ і організація звільнення Палестини. Тоді з'явився рух ХАМАС, який хотів будувати школи, мечеті і тому подібне. В Ізраїлі прийняли помилкове рішення зробити ставку на ХАМАС і перетягнути увагу палестинців.

"Так, Ізраїль фінансував і підтримував ХАМАС. Але це закінчилося наприкінці 80-х, ХАМАС уже перейшов до відкритої терористичної діяльності", – зазначив журналіст.

Разом з цим ХАМАС фінансували й інші організації. Наприклад, ЄС та ООН, які, за словами Зільбера, допомагали палестинцям. А оскільки інших каналів передачі грошей не було, то вони всі йшли через ХАМАС.

"ХАМАС фінансувався Катаром до 7 жовтня. Це тривало декілька років з погодження Нетаньягу. Але ця концепція зруйнувалася. Ми думали, що від ХАМАС можна відкупитися. Давати гроші, ні в чому не обмежувати, допомагати розвивати економіку, але цього не існує. Думаю, що й Туреччина теж фінансувала – там у них багато активів", – пояснив він.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль з боку Гази. Протягом жовтня тривали потужні ракетні обстріли обох сторін. Ізраїль закликав резервістів повертатися до країни. 28 жовтня прем'єр Беньямін Нетаньягу підтвердив початок наземної операції, в ході якої ЦАХАЛ зачищав підземні тунелі з бойовиками.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАС почалося перемир'я, яке тривало 8 днів. За цей час бойовики повернули частину заручників і першим перервав перемир'я, обстрілявши ізраїльські міста. Станом на грудень ЦАХАЛ ліквідував понад 7 тисяч бійців ХАМАС, але ця цифра може бути більшою.

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