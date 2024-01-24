Тиждень тому вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заложників, проте досі немає підтвердження, що вони дійсно отримали ліки. Експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман розповів 24 Каналу, що ХАМАС утримує заручників у дуже поганих умовах.

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Як ХАМАС утримує заложників

За словами експосла, складно у подробицях розповісти, в яких умовах терористи тримають заручників. Інформація з офіційних джерел майже не публікується, лише деякі деталі розповідають їхнім родичам й вони залишаються у вузькому колі. Крім того, будь-які дані можуть зашкодити заложникам.

Зрозуміло одне – умови в яких тримають заручників надзвичайно складні. У людей немає гігієни. З моменту захоплення вони не можуть митися. Там немає води. Дають мало їжі. Люди похилого віку та молодь, які мають хронічні захворювання, потребують медикаментів,

– зауважив Аркадій Міл-Ман.

У четвер, 18 січня, вдалося передати медикаменти для заручників разом з партією гуманітарної допомоги для палестинців. У цьому допомогли Катар і Франція, які уклали угоду з ХАМАС. Попри це, Ізраїль не має доказів, що ліки доставили ізраїльським заручникам.

Серед заложників є діти. Вони захопили 10-місячного хлопчика, йому вже рік і один місяць, а його брату 4 роки. Це складна ситуація для їхньої матері. Бути в таких умовах складно. Їх утримують під землею без світла. Як і чим вони дихають не зрозуміло. Їх переводять з місця на місце у цих бункерах та тунелях. У будь-якому випадку їхній психологічний стан дуже важкий,

– підкреслив експосол Ізраїлю в Росії.

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