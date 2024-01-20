Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ізраїльський уряд фінансував ХАМАС, щоб послабити Палестинську владу.

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Що заявив Боррель

Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ,
– заявив дипломат ЄС.

Боррель зробив відповідну заяву під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії. Проте деталей дипломат не уточнював.

За його словами, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.

Ми вважаємо, що тільки нав'язане ззовні рішення про дві держави принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативному варіанті,
– сказав Боррель.

Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заперечує такі звинувачення.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: основні новини

  • ХАМАС здійснив несподівану атаку на південь Ізраїлю з боку Гази 7 жовтня. Вторгнення бойовики здійснили на 50-ті роковини початку "Війни судного дня".
  • 24 листопада почалося перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.
  • Перемир'я між сторонами тривало 8 днів, і тоді бойові дії в Секторі Гази почалися з новою силою. За час паузи ХАМАС повернув частину заручників, захоплених 7 жовтня. ХАМАС першим перервав перемир'я за своєю ініціативою, почавши обстрілювати ізраїльські міста. Після цього Ізраїль оголосив про припинення перемир'я зі свого боку також.
  • У виданні The Wall Street Journal розкрили плани Ізраїлю щодо кордону Гази з Єгиптом. Зазначається, що ізраїльська влада виступає за повний контроль Ізраїлю над прикордонною територією Сектора Гази. Ізраїль хоче у такий спосіб перекрити контрабандний потік зброї, заблокувати тунелі ХАМАС, не дати терористам втекти з анклаву, а також позбавити палестинських бойовиків контролю над пунктом пропуску.