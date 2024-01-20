Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить Палестинские власти.

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Что заявил Боррель

Так, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ,

– заявил дипломат ЕС.

Боррель сделал ответное заявление во время речи в Университете Вальядолида в Испании. Однако детали дипломат не уточнял.

По его словам, единственным мирным решением является создание палестинского государства.

Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативном варианте,

– сказал Боррель.

Как отмечает агентство Reuters, оппоненты израильского правительства и некоторые мировые СМИ обвиняют Израиль в том, что они годами поддерживали главарей ХАМАСа, в том числе позволяя финансирование Сектора Газы из Катара. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.

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