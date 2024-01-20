Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить Палестинские власти.
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Что заявил Боррель
Так, ХАМАС финансировался правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию во главе с ФАТХ,
– заявил дипломат ЕС.
Боррель сделал ответное заявление во время речи в Университете Вальядолида в Испании. Однако детали дипломат не уточнял.
По его словам, единственным мирным решением является создание палестинского государства.
Мы считаем, что только навязанное извне решение о двух государствах принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативном варианте,
– сказал Боррель.
Как отмечает агентство Reuters, оппоненты израильского правительства и некоторые мировые СМИ обвиняют Израиль в том, что они годами поддерживали главарей ХАМАСа, в том числе позволяя финансирование Сектора Газы из Катара. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отрицает такие обвинения.
Война между ХАМАС и Израилем: основные новости
- ХАМАС совершил неожиданную атаку на юг Израиля со стороны Газы 7 октября. Вторжение боевики совершили на 50-ю годовщину начала "Войны судного дня".
- 24 ноября началось перемирие между Израилем и ХАМАСом.
- Перемирие между сторонами длилось 8 дней , и тогда боевые действия в секторе Газа начались с новой силой. Во время паузы ХАМАС вернул часть заложников, захваченных 7 октября. ХАМАС первым прервал перемирие по своей инициативе, начав обстреливать израильские города. После этого Израиль объявил о прекращении перемирия со своей стороны.
- В издании The Wall Street Journal раскрыли планы Израиля относительно цграницы Газа с Египтом. Отмечается, что израильские власти выступают за полный контроль Израиля над приграничной территорией Сектора Газы. Израиль хочет таким образом перекрыть контрабандный поток оружия, заблокировать туннели ХАМАС, не дать террористам бежать из анклава, а также лишить палестинских боевиков контроль над пунктом пропуска.