Однако третья фаза войны между ЦАХАЛ и террористами ХАМАС также будет интенсивной. Это 24 Каналу объяснил израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Следующая фаза войны – тоже интенсивная

Давид Шарп отметил, что пока не сломлена организованная оборона ХАМАС, которую нужно преодолевать, применяя массовую авиацию, тяжелую технику и осуществлять классические операции, продолжается вторая фаза войны.

Первая фаза войны была исключительно воздушной. Вторая – наступательная. Когда оборону палестинских боевиков сломят, начнется третья фаза войны. Тогда будут осуществляться операции, больше напоминающие зачистку или операцию полицейского типа.

Они тоже будут интенсивными. В их рамках тоже должна применяться и авиация периодически, и тяжелая техника. Они будут означать специальные операции, рейды, удержание тех или иных пунктов. Однако это уже будет серьезно отличаться от общевойсковой фазы,

– объяснил он.

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