Как сообщают СМИ, ЦАХАЛ считает, что конфликт с ХАМАС будет продолжаться в 2024 году. Военные готовы к дальнейшим боевым действиям, хотя и не таким интенсивным, как до сих пор.

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Война с ХАМАС будет продолжаться

Израильские военные продолжают операции в Газе, в том числе в районах Дарадж и Туффах. Война, разразившаяся после нападения ХАМАС, уже унесла тысячи жизней.

Мы сосредоточены на завершении миссии и обеспечении безопасности Израиля. Вывод войск является частью стратегического плана,

– заявил представитель ЦАХАЛ.

К военным действиям ЦАХАЛ в Секторе Газа привлечены разные дивизии, борющиеся с группировкой ХАМАС на разных фронтах.

Обратите внимание! Согласно заявлению министерства здравоохранения Газы, в результате конфликта погибли более 21 000 человек. Однако важно понимать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС.

Контекст