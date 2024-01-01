Як повідомляють засоби масової інформації, ЦАХАЛ вважає, що конфлікт з ХАМАС триватиме у 2024 році. Військові готові до подальших бойових дій, хоча й не таких інтенсивних, як до цього.

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Війна з ХАМАС триватиме

Ізраїльські військові продовжують операції в Газі, зокрема в районах Дарадж і Туффах. Війна, що спалахнула після нападу ХАМАС, вже забрала тисячі життів.

Ми зосереджені на завершенні місії та забезпеченні безпеки Ізраїлю. Виведення військ є частиною стратегічного плану,

– заявив представник ЦАХАЛ.

До військових дій ЦАХАЛ в Секторі Гази залучені різні дивізії, які борються з угрупуванням ХАМАС на різних фронтах.

Зверніть увагу! Відповідно до заяви міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок конфлікту загинуло понад 21 000 людей. Однак важливо розуміти, що це відомство підконтрольне ХАМАС.

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