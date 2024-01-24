Це 24 Каналу зауважив експосол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман. Він підкреслив, що одна з головних цілей Ізраїлю у цій війні – це звільнення заручників.
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"З іншого боку, наша основна проблема – це заручники, яких ми хочемо звільнити. Це одна з головних цілей цієї війни. ХАМАС розуміє, що заручники – це живий щит. Тому чим ближче вони будуть перебувати біля заручників, тим менші шанси, що їх знищать", – зауважив експосол.
"ХАМАС затягує угоду"
Аркадій Міл-Ман зазначив, що у Секторі Гази відбулись перші демонстрації місцевих, які вимагали припинення вогню та видачі заручників Ізраїлю. Вони хочуть повернутися в північну частину Гази до своїх будинків. Людям, які перебувають під терористичною владою, складно жити в таких умовах.
ХАМАС шукає способи, як, з одного боку, тягнути угоду із заручниками, щоб набивати ціну. З іншого боку, вони не хочуть звідти їхати. Їм все одно, що відбувається з населенням Гази. Ситуація там дуже складна. Люди гинуть. Триває війна,
– сказав він.
Завершити постійні напади ХАМАС
Як пояснив експосол Ізраїлю в Росії, якщо буде припинення вогню, не буде бойових дій, то все одно загроза для Ізраїлю залишається. Потрібно знищити терористів, інакше вони відновлять сили та далі будуть бити по Ізраїлю.
У цій ситуації знову будуть ракети у наш бік, вилазки терористів. Вони почнуть відновлювати свої сили та відповідно продовжувати війну проти нас. Тому у нас однозначна позиція – добити ХАМАС та завершити постійні напади, загрози,
– наголосив Аркадій Міл-Ман.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- У ЦАХАЛ повідомили, що 15 січня на кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина. Це єдиний кордон палестинського анклаву, який не контролює ізраїльська армія. Внаслідок стрілянини була поранена ізраїльська військова.
- Армія оборони Ізраїлю на початку січня 2024 року заявила про повний контроль над північчю Гази. Зокрема, стало відомо про розформування північних бригад і дивізій угрупування ХАМАС. Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльським військовим знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАС значної поразки на півночі Гази.
- За словами ізраїльського контрадмірала, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ізраїльська армія працює за планом, щоб досягти цілей війни – ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні Гази, а також продовжити всі зусилля, розвідку, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників.