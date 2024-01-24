Это 24 Каналу заметил экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман. Он подчеркнул, что одна из главных целей Израиля в этой войне – это освобождение заложников.

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"С другой стороны, наша основная проблема – это заложники, которых мы хотим освободить. Это одна из главных целей этой войны. ХАМАС понимает, что заложники – это живой щит. Поэтому чем ближе они будут находиться у заложников, тем меньше шансов, что их уничтожат", – заметил экс-посол.

"ХАМАС затягивает сделку"

Аркадий Мил-Ман отметил, что в Секторе Газы прошли первые демонстрации местных, требовавших прекращения огня и выдачи заложников Израилю. Они хотят вернуться в северную часть Газы в свои дома. Находящимся под террористической властью людям сложно жить в таких условиях.

ХАМАС ищет способы, как, с одной стороны, тянуть соглашение с заложниками, чтобы набивать цену. С другой стороны, они не хотят ехать оттуда. Им все равно, что происходит с населением Газы. Ситуация там очень сложная. Люди гибнут. Идет война,

– сказал он.

Завершить постоянные нападения ХАМАС

Как объяснил экс-посол Израиля в России, если будет прекращение огня, не будет боевых действий, то все равно угроза Израилю остается. Нужно уничтожить террористов, иначе они восстановят силы и будут бить по Израилю.

В этой ситуации снова будут ракеты в нашу сторону, вылазки террористов. Они начнут возобновлять свои силы и продолжать войну против нас. Поэтому у нас однозначная позиция – добить ХАМАС и завершить постоянные нападения, угрозы,

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

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