Кроме того Нетаньяху также заверил, что ЦАХАЛ не выйдет из Газы. Об этом израильский премьер сказал в речи в военной академии Бней-Давыда в Эле.

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Нетаньяху заявил что не освободит "тысячи террористов"

В своей речи уже 30 января Нетаньяху сказал о непрерывной войне против ХАМАС. По словам главы израильского правительства, это "не очередной раунд, не очередной обмен ударами, не очередная операция".

Израиль настаивает на полной победе. Ничего меньше не будет приемлемым. Я этому предан, наши преданные, наши бойцы, к этому предано абсолютное большинство людей. Мы не согласимся на менее, чем полная победа,

– заявил он.

Обращаясь к сообщениям о возможном соглашении с заложниками в контексте войны Нетаньяху сказал, что Израиль "не закончит эту войну, достигнув всех своих целей".

"Мы не выведем Армию обороны Израиля из Сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Ничего из этого не произойдет. Что произойдет? Абсолютная победа!" – подчеркнул он.

Между тем, когда Нетаньяху произносил свою речь в военной академии израильские протестующие в поселении и вдоль маршрута премьера из Иерусалима держали плакаты, осуждавшие оказание гуманитарной помощи Газе и возможное освобождение террористов.

Стоит отметить, что израильские СМИ 29 января сообщили, что Израиль согласился на рамки, которые предусматривают освобождение сотен палестинских заключенных за каждого заложника. Офис Нетаньяху не опроверг сообщения о возможном рамочном соглашении, но заявил, что некоторые из уведомленных элементов были неточными.

ХАМАС и Израиль могли договориться об обмене заложниками

Журналисты Sky News рассказали, что представители Израиля США Катара и Египта согласовали план освобождения заложников удерживаемых в Секторе Газа.

Согласно договоренности, предполагается поэтапное освобождение заложников, которое будет сопровождаться паузами в боевых действиях и доставлением гуманитарной помощи в Сектор Газа. Палестинские заключенные, удерживаемые Израилем, вероятно, будут освобождены в обмен на израильских и американских заложников.

В то же время представители ХАМАС повторили свою позицию вчера поздно вечером, что не освободят заложников, пока не будет соблюдено полное и постоянное прекращение огня от чего Израиль категорически отказался.